Internacional - Gremio Alegrense maçı ne zaman?

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Internacional, 09 Eylül 2018 Pazar günü Gremio Alegrense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 46 puanlı Internacional 1. sırada bulunuyor, Gremio Alegrense 41 puana sahip ve 5. sırada. Internacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gremio Alegrense son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 561. İddaa'da Internacional kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Gremio Alegrense kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Internacional son haftadaki Gremio Alegrense müsabasında 1-2 yenildi.

Gremio Alegrense, Internacional karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Internacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Internacional, kendi sahasında 17 gol attı, 3 gol yedi.

Gremio Alegrense, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gremio Alegrense 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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