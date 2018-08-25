Internacional - Palmeiras maçı heyecanı

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. Internacional, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Palmeiras takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:00. 41 puanlı Internacional 2. sırada bulunuyor, Palmeiras 36 puana sahip ve 5. sırada. Internacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Palmeiras, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 707 kodlu maçı oynayanlar; Internacional galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.80, Palmeiras galibiyet oranı 2.90. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Internacional önceki hafta Palmeiras mücadelesinde 2-1 kazandı.

Palmeiras ise Internacional maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Internacional, 15 gol attı ve 2 gol yedi.

Palmeiras ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Palmeiras, 12 gol atarken 8 gol yedi.

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