Internacional - Parana düellosu

Brezilya Serie A maçında Internacional ile Parana, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. 35 puanlı Internacional 3. sırada bulunuyor, Parana 14 puana sahip ve 20. sırada. Internacional, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Parana son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 545 kodlu maçı oynayanlar; Internacional galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.00, Parana galibiyet oranı 7.00. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.95, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

Internacional son haftadaki Guarani müsabasında 2-0 kazandı.

Parana ise Ituiutaba maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Internacional, 14 gol attı ve 2 gol yedi.

Parana ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Parana, 2 gol atarken 14 gol yedi.

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