Türkiye’de, sabit internet abone sayısı koronavirüs salgınıyla birlikte hızlı bir artış gösterdi. 2020 yılında 2.5 milyon kişi internet abonesi oldu. Toplam sabit internet abone sayısı 16.5-17 milyon düzeyine kadar çıktı. 2020, abone artış hızında rekor yılı oldu. 2021 yılında da internet bağlantı talebi devam ediyor. Ancak, hız büyük ölçüde azaldı. Geçen yılın çok altında bir gerçekleşme bekleniyor.

KÜÇÜK İLLER ATAKTA

Peki, salgın döneminde iş, eğitim ve ticari yaşamın olmazsa olmazı haline gelen internette, bağlantı talebi en çok hangi illerden geldi? İnternet kullanım süreleri ne oldu? Türkiye’nin önemli internet servis sağlayıcı şirketlerinden TurkNet’in çalışması bu sorulara yanıt oluşturuyor.

Çalışmaya göre Şubat 2020 ile Şubat 2021 arasında oransal olarak en hızlı (sabit) internet abone sayısı artışı şöyle:

-Osmaniye yüzde 92,

-Kahramanmaraş yüzde 89,

-Van yüzde 88,

-Batman yüzde 88,

-Diyarbakır yüzde 86,

-Malatya yüzde 78,

-Adıyaman yüzde 77,

-Bingöl 71,

-Şanlıurfa 71,

-Mersin 70.

Peki, büyükşehirlerde internet abone sayısı artışı ne oldu?

-İstanbul yüzde 36,

-Ankara yüzde 41,

-İzmir 35,

-Bursa yüzde 45,

-Antalya yüzde 46.

İNTERNET KULLANIMI

Çalışmada, hane başı en çok internet kullanımı verilerine de yer verildi. 2020 yılı Kasım-Aralık ve 2021 Ocak aylarını kapsayan 3 aylık çalışmaya göre, hane başı aylık trafik hacmi en çok Mardin’de (356 GB) yaşandı. Batman, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Isparta, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep 296 GB oldu. İstanbul 18’inci sıra yer aldı ve 281 GB. Ankara, 54’üncü sırada 256 GB.

Kaynaklar, bu verilerin internet bağlantı ve kullanımı konusunda, Türkiye ortalamasını yansıtma özelliği bulunduğunu belirterek, “Diğer işletmelerde de benzer bir süreç yaşandığını söyleyebiliriz” dedi.