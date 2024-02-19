İnternet alışverişi kazaları: Yanlış ebatta nesne sipariş eden insanların fotoğrafları
İnternetten sipariş vermek günümüzde oldukça yaygındır ve insanlar hızlı alışveriş yaparken ayrıntılara dikkat etmeyi unutabilirler. Tam da bu noktada bazı insanların yanlış siparişlerinden dolayı sinirleri bozulsa da bu durumu sosyal medyada paylaşarak güldükleri görülebiliyor. İşte, sizin için aldıkları ürün geldiğinde şaşkınlık yaşayan insanların fotoğrafları...
İnternetten alışveriş her geçen gün yaygınlaşıyor ve yanlış boyutta eşya siparişi veren insanlar da hızla artıyor. İnternetten alışverişin pratikliği ve kolaylığına rağmen bazen istenmeyen sürprizlerle karşılaşabiliyor. İşte, yanlış ebatta sipariş veren insanların fotoğrafları ve yorumları...
''İnternetten masa lambası sipariş ettim. Ürün açıklamasını daha dikkatli okumalıydım.''
''Bu şapkayı tam boy bir insan için almıştım.''
''Babam yine boyutunu kontrol etmeden satın almak gibi bir hata yaptığı için artık bizden uzun lambalarımız var.
''Tamam belki de sipariş verirken boyutunu okumamış olabilirim ama neden bir üretici bu kadar küçük tava satar ki?''
''Farkında olmadan yetişkin boyutunda olduğunu düşünerek 2 kişilik bir çocuk çadırı aldım ve bunu ancak geldiğinde fark ettim.''
''İnternetten lavabo almak bir hataydı.''
''Babam Çin ile Amerika arasındaki kıyafet beden farkını hafife almıştı.''
''Standart beden olarak satılıyordu ben de almak zorunda kaldım ancak köpeğimin kafası yarısında kaldı, bu tasarım harikası için teşekkürler!''
''Solda internetteki fotoğraf yer alıyor, sağda ise bana gelen halının fotoğrafı var. Bu halıyı almamalıydım.''
''Tuvalet kağıtlarının farklı boyutlarının olduğunu düşünmüyordum ama bugün gelen kargom bana bunu öğretti.''
''İnternetten mobilya siparişi verirken 'çocuk bedeni' kısmına dikkat etmezseniz ne olur?''
''Annem kedimizin yatağını sipariş ederken boyutunu karıştırdı. Sığamıyor!''
''Aile boyu havuz söylemiştim, gelene bakın!''
''Bebeğim için sipariş etmiştim ancak sanırım biraz fazla büyük söylemişim.''