İnternet çöktü mü?

WHATSAPP, INSTAGRAM VE TWITTER NEDEN AÇILMIYOR, NE OLDU?

Şu anda Türkiye genelinde internet hızında bir yavaşlama yaşanıyor ancak konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmadı.

Taksim, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında birçok kullanıcı internet hızında düşü yaşıyor veya hesaplarına erişim sağlayamıyor.

Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı ancak yayın yasağı kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesaplarından yapılan olumsuz paylaşımlara yönelik soruşturma başlatıldı.