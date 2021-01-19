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İnternet üzerinden yapılan mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti uygulanacak

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı yürürlüğe girdiğinde, elektronik ticaretle gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazancın yüzde 50'si, getirinin elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek

İnternet üzerinden yapılan mikro ihracata yüzde 50 vergi muafiyeti uygulanacak
AA

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı yürürlüğe girdiğinde, elektronik ticaretle gerçekleştirilen mikro ihracat kapsamında elde edilen kazancın yüzde 50'si, getirinin elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kasım 2020'de yasalaşmıştı. Kanun kapsamında, gerçek kişilerin, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın yüzde 50'sine beyannamede bildirilen gelirlerden indirim uygulanacak.

Bu indirimden yararlanılabilmesi için ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, yıllık 800 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, yıllık 1 milyon 600 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, ihracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2 milyon 400 bin liraya kadar olanların ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şartı aranacak.

- İhracata brüt 300 kilogram ve değer olarak 15 bin avro sınırı

Gelir İdaresi Başkanlığı da uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenleyen bir tebliğ taslağı hazırladı.

AA muhabirinin söz konusu taslaktan yaptığı derlemeye göre, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatından kaynaklanan kazancın yüzde 50'si, getirinin elde edildiği takvim yılına ait verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecek. Elde edilen kazançların indirim konusu yapılabilmesi için yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması gerekecek, zarar halinde indirim söz konusu olmayacak. İndirim konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara devri yapılamayacak.

İndirimden, elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal ihracatı gerçekleştiren tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecek.

İlgili Gümrük Genel Tebliği uyarınca miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15 bin avroyu geçmeyen mallar için dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, miktar veya değer itibarıyla bu sınır içinde yer alan malların ihracatından elde edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecek.

İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacak.

Mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların Türk lirasına çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuku kabul edilerek Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru dikkate alınacak.

Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek ancak mükellefler tarafından diğer şekillerde yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu yapılamayacak.

- Kapsamdaki ihracatın kaydı ayrı tutulacak

Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı yanında, başka şekillerde de ihracatları bulunan mükelleflerin, faaliyetlerine ilişkin hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri gerekecek. Bu mükelleflerin indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetine ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarını diğer faaliyetlerle ilişkilendirmemeleri ve kayıtlarını da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutmaları şartı aranacak.

Düzenlemeyle belirlenen hasılat tutarları, indirimden yararlanabilmek için bu kapsamda elde edilebilecek azami ihracat hasılatlarını gösteriyor. Bu bağlamda, bir takvim yılı içinde söz konusu hasılat tutarlarının aşılması halinde, indirimden yararlanabilmek için belirlenen istihdam şartlarının sağlanması gerekecek.

Diğer taraftan, yıllık 2 milyon 400 bin liralık hasılat tutarından daha fazla ihracat hasılatı elde eden mükellefler, sigortalı olma ve işçi çalıştırma şartlarını sağlasalar bile söz konusu indirimden yararlanamayacak.

- İade edilen mal için indirim yapılamayacak

İhraç edilen malların sonradan çeşitli nedenlerle tamamen veya kısmen geri gelmesi halinde, geri gelen mallara tekabül eden tutarlar indirim konusu olamayacak.

Yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik gibi hizmet ihracı kapsamında elde edilen kazançlar düzenleme kapsamında yer almayacak.

Mükellefler geçici vergi dönemlerinde ise anılan indirimden faydalanabilecek.

Mükellefler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsinden hasılatların fiili ihraç tarihinden ileriki bir tarihte tahsil edilmesi durumunda, tahsilatın yapıldığı tarihteki kur farkından dolayı oluşan kar veya zarar hasılat hesaplanmasında dikkate alınmayacak.

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