TP-Link'in yeni model Wi-Fi menzil genişleticisi satışa sunuldu. RE650 model menzil genişletici, teorik olarak Wi-Fi kapsama alanını 1300 metrekareye (14 bin fit2) kadar genişletebiliyor. Yüksek kablosuz hızlara da sahip olan üründe aynı zamanda erişim noktası (access point) özelliği de bulunuyor.

880MHz’lik çift çekirdekli işlemci, çok sayıda cihazın, her noktadan Wi-Fi’a en yüksek performansla bağlanmasını sağlıyor. Hüzmeleme (beamforming) teknolojisi sayesinde Wi-Fi’a bağlanan cihazların yerlerine göre ışın oluşturularak, sürekli hareket halinde kullanılan ve ev/ofisin farklı noktalarından Wi-Fi’a bağlanan akıllı telefon ve tablet bilgisayarların da yüksek Wi-Fi performansından en iyi şekilde yararlanması sağlanıyor.

802.11ac destekli olan RE650, çift bantlı ve 2.4GHz bandında 800Mbps, 5GHz bandında ise 1733Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Cihaz 4-Stream ve TurboQAM teknolojisini kullandığı için 4K video, gecikmesiz online oyun gibi en zorlu uygulamaları bile destekleyen Wi-Fi hızı ve performansı sunuyor. Daha fazla cihazın Wi-Fi’a sorunsuzca bağlanabilmesi için MU-MIMO teknolojisi kullanılan RE650, geleneksel AC menzil genişleticilere oranla 4 kat daha hızlı çalışıyor. Ayrıca önemli bir artı da cihazın çift bant desteğinin kesintisiz olması. Ana yönlendiricide bantlardan biri düşse ya da ana yönlendirici tek bant desteği veriyor olsa bile RE650 dengeli çift bant desteği sağlıyor.

RE650 bir erişim noktası (access point-AP) olarak da işlev görüyor. Cihazın dahili AP modu sayesinde kablolu bağlantılar, 4x4 MU-MIMO çift bantlı bir kablosuz bağlantıya dönüştürülüyor. Bunun için Ethernet kablosunu cihaza takmak yeterli oluyor. Türkiye’de satışa sunulan RE650 WiFi menzil genişleticinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 779 TL olarak açıklandı.

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