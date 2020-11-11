İnternette 1.8 milyon araç satıldı

AA

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, Ekim ayı sonu itibarıyla 1.8 milyona satış yapılırken, Ekim ayında, ikinci el

araç fiyatlarında geçen aya göre yüzde 4, 2019 yılının Aralık ayına göre de yüzde 53.1 artış belirlendi.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Ekim ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 207 bin 437 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Geçen senenin aynı ayına göre satışlarda yüzde 28, geçen aya göre ise yüzde 8 artış kaydedilmişti.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 61'İ SATILDI

Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen senenin aynı ayına göre yüzde 97 yükselişle 339 bin 601 adet seviyesinde belirlendi.

Söz konusu ayda ilana çıkan araçların yüzde 61’i satıldı. Söz konusu ayda segment bazında ele alındığında pazarın lideri, 70 bin 600 adetlik satış ve yüzde 41 payla C segmenti oldu.

Bu dönemde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarda satılan araçların yüzde 25’ini 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 45’ini 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 30'unu da 11 ve üzeri yaşındaki araçlar oluşturdu. Ayrıca en çok satış artışın geçen aya göre yüzde 66 ile 1 yaş araçlarda gerçekleşti.

50 BİN TL'LİK ARACIN FİYATI 76 BİN 55O TL

Araç satışlarındaki artışla beraber fiyatlardaki yükseliş de devam etti. Ekim'de, 2'inci el online pazarda araç fiyatları geçen aya göre yüzde 4 ve başlangıç noktası kabul edilen 2019 yılının Aralık ayına göre de ortalama yüzde 53.1 artış belirlendi.

Başka bir ifadeyle, söz konusu artış oranına göre, Aralık 2019'da 50 bin TL'ye alınabilen bir aracın fiyatı, bu yılın Ekim ayında yaklaşık 76 bin 550 TL'ye yükselmiş oldu.

Bu yılın on aylık döneminde (Ocak-Ekim 2020) ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 801 bin 293 adet satış yapıldı. Geçen yılın aynı dönemde 1 milyon 430 bin 845 adet satış gerçekleşmişti. Bu adetle satışlar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Ocak-Ekim döneminde, toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.