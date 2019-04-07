Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, internette "beğeni sevdası" uğruna paylaşılan bazı videoların görsel içeriği itibarıyla sigarayla mücadeleye zarar verdiğini belirtti.
AA'nın haberine göre; Antalya'da bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Sigara Bırakma Kongresi'ne katılan psikiyatri uzmanı Dilbaz, sigaranın bütün dünyada en fazla ölüme yol açan madde olduğunu, bunun kullanımının Türkiye için halen önemli bir sağlık sorununu oluşturduğunu söyledi.
"DÜNYADA NERDEYSE EN UCUZ SİGARA HALEN BİZİM ÜLKEMİZDE"
Sigarayla mücadelenin koruma ve bırakma başlıklarından oluştuğuna işaret eden Dilbaz, şunları kaydetti: "Bizim için en önemlisi çocuklarımızı sigaradan koruma. Koruyamıyorsak onları, sigara bağımlılığını bıraktırmak için etkin mücadele yapmamız gerekiyor. Sigara merak, sosyal baskı ve genetik etkenler nedeniyle içiliyor. Yani anne ve babası sigara kullanan bir çocuğun da sigara kullanma ihtimali yüksek. Sigaraya ulaşımın kolay olmaması gerekiyor. Pahalı olmalı ve sigara şirketlerinin karı az olmalı. Vergilerin miktarı fazla olmalı. Dünyada neredeyse en ucuz sigara halen bizim ülkemizde. Ülkemizde devletin sigarayla önemli mücadelesi var. Bunu destekliyoruz."
Sigara kullanımının sosyal kabul görmesini eleştiren Dilbaz, bir restoranda yemekten sonra sigaranın sanki bir eğlencenin parçasıymış gibi kullanıldığını, buna itiraz eden kimsenin de olmadığını savundu.
"İŞ YERLERİNDE 'SİGARA MOLASI' DİYE BİR KAVRAM OLUŞTU"
Sigara kullanımının sağlık boyutunun yanı sıra çok ciddi ekonomik maliyetinin olduğuna dikkati çeken Dilbaz, sigara kullanımına bağlı sağlık problemlerinin tedavisinin ekonomik külfet getirdiğini ifade etti.
Türkiye'de iş yerlerinde "sigara molası" adı altında oluşturulan kavramın önemli iş kaybına neden olduğunu anlatan Dilbaz, iş yerinde olma süresi azaldıkça üretkenliğin de azaldığını söyledi.
Dilbaz, televizyon dizileri ve filmlerinde sigaranın özendirilmemesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu: "Çocuklar örnek aldıkları karakterlerin sigara içtiğini görünce özeniyor. İnternette de youtuberlık diye bir meslek çıktı. Her türlü zararlı alışkanlığı gençlerin önüne getirebiliyor. Bir de kısa ve ilginç videoların paylaşıldığı uygulamalar var. İnternette çekilen videolarda ne kadar ilginç, uç bir şey yaparsanız o kadar 'like' yani beğeni alıyorsunuz. Bu kişiler, elinde sigarayla videolar çekiyor. Öyle olunca da gençler taklit ediyor. 'Beğeni sevdası' sigarayla mücadeleye zarar veriyor. İnternette ünlü olmak için sigara dahil her türlü kötü alışkanlıkları kullanarak videolar çekiyorlar. Özellikle çocuklar ve ergenler her şeyi taklit eder. Youtuberlık aslında güzel kullanıldığında önemli bir işlevi var."
Kongre Başkanı Doç. Dr. Tijen Şengezer ise kapalı alanlarda kullanımının yasaklanmasıyla sigarayla mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirdi.
Şengezer, "Yılda dünyada 8 milyon, Türkiye'de ise 120 bin kişi sigaraya bağlı bir hastalıktan hayatını kaybediyor. Ülkemizde tahmini 15 milyon kişi sigara içiyor. Bu kişilerin hepsi kronik bir hastalıkla karşı karşıya. Hekim olarak bunları tedavi etmekle yükümlüyüz. Sigarayla mücadeleyi iyi anlatmamız gerekiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.