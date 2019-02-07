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İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları

Giriş: 07.02.2019 - 17:13 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Kötü arka planda mükemmel fotoğraf çekmek imkansız sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Fotoğrafçı Calob Castellon, biraz photoshop ve biraz fotoğrafçılık bilgisiyle kötü arka planlarda bile inanılmaz fotoğraflar ortaya çıkarıyor

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    İşini bilen bir fotoğrafçıyla iyi bir photoshop birleştiğinde gerçek olduğuna inanamayacağınız fotoğraflar ortaya çıkabiliyor. 

     

     

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    Fotoğrafçı ve grafik tasarımcı olan Calob Castellon, Instagram hesabında birbirinden etkileyici fotoğraflar paylaşıyor.

     

  • 3İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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    Castellon'un paylaştığı fotoğrafları görenler, onun muhteşem bir stüdyoda çekimler gerçekleştirdiğini düşünüyor.

  • 4İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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    Castellon ise bir tutam pamuk, bir market reyonu ya da televizyon ekranı photoshop marifetleriyle birleştirerek sanat eserleri çıkarabiliyor. 

  • 5İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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    İşte Calob Castellon'ın hünerli ellerinden muhteşem kareler...

  • 6İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 7İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 8İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 9İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 10İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 11İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 12İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 13İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 14İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 15İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 16İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 17İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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  • 18İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın! İşte fotoğrafların perde arkaları
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