İstanbul Fatih, Etiler ve Mecidiyeköy'de internet üzerinden eşya satan kişilerle buluşarak para çekme bahanesiyle eşyaları alıp kayıplara karışan dolandırıcı yakalandı. 4 dolandırıcılık, 4 güveni kötüye kullanma ve 1 gasp olayına karışan Metin T.'nin 3 ayda 100 bin liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR ŞİKÂYET ETTİ

Habertürk'ten Nihat Uludağ’ın haberine göre İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Etiler ve Mecidiyeköy'de internet üzerinden eşya satmaya çalışan bazı vatandaşların dolandırıldıkları şikayeti üzerine harekete geçti. Yapılan kamera incelemelerinde dolandırıcının 53 yaşındaki sabıkalı Metin T. olduğu tespit edildi.

KARAROLA İMZAYA GELİNCE YAKALANDI

Polis, Metin T.'nin daha önce işlediği başka suçlardan tutuklandığını, adli kontrol ile serbest kaldığını ve pazartesi günleri Küçükyalı Karakolu'na imza vermeye gittiğini belirledi. Pazartesi günü karakol çevresinde önlem alan Güven Timleri, imza için karakola gelen Metin T.'yi gözaltına aldı.

100 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞ

Metin T.'nin özellikle Mecidiyeköy, Fatih ve Etiler’de internet üzerinden değerli eşya satan kişilerle müşteri gibi buluştuğu, daha sonra “Bankadan para çekip vereyim” diyerek eşyayı da yanına alarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Metin T.'nin bu yöntemle son 3 ay içerisinde 8 olayda 100 bin liralık vurgun yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Metin T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.