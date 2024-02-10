İnternetten sattığı telefonu göndermeyen şahsa hapis cezası

Samsun'da ikamet eden M.K.Ş. internette dolap uygulamasından 7 bin liraya cep telefonu satan S.Ç. ile telefonla irtibat kurup parada anlaşıp 4 bin lira gönderdi.

S.Ç. telefonu göndermedi ve M.K.Ş. de bir daha şahsa ulaşamadı. Şikayet üzerine S.Ç. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı.

Davanın son duruşmasında S.Ç., "Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.