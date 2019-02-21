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İnternetten sipariş vermişti ama bakın ne geldi?

Giriş: 21.02.2019 - 14:37 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

İnternetten sipariş vermenin pratik ve bazen de daha ucuz olduğu kesin. Ama ya sipariş verdiğiniz ürün sizi hayal kırıklığına uğratırsa?

  • 1İnternetten sipariş vermişti ama bakın ne geldi?
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    Hangimiz bu hayal kırıklığına uğramadık ki? İnternette görüp beğendiğimiz, satın aldığımız şeyler eve gelince farklı çıkmadı mı? 

  • 2İnternetten sipariş vermişti ama bakın ne geldi?
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    İnternet kullanıcıları, yaşadıkları hayal kırıklıklarını, alışveriş sonrası karşılaştıkları komik manzaraları paylaşıyorlar... 

  • 3İnternetten sipariş vermişti ama bakın ne geldi?
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    İnternet siparişlerinin diğer mağdurları...

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