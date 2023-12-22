İnternetten yapılan hastalık araştırmaları panik sebebi! Kadın Hastalıkları alanlarında uzmanlara görünmekten çekinen kadınların internet üzerinden yaptıkları araştırmalar sonucu paniğe kapıldıklarını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğun Uzmanı Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, "Bazen şikayetlerini internete bildirince kanser çıkıyor halbuki öyle bir durum yok. Bu da gereksiz paniğe sebep oluyor. Hayatını kendine zindan ediyor" dedi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Gökhan Kınaş, 40 yaş ve üzerindeki kadınlarda genital organ sarkması ve idrar kaçırma rahatsızlıklarının sık görüldüğünü söyledi.

Organ sarkması ameliyatından korkulmaması gerektiğini belirten Op. Dr. Kınaş, "Hastalarımızın eski hallerine dönmesi çabuk oluyor. İdrar kaçırma da daha çok 40 yaş ve üzerinde görülüyor. İdrar kaçırma sorunu yaşayan herkes ameliyat olacak diye bir durum yok. Tedavileri vardır. İki tip idrar kaçırma söz konusu; birincisi stresten dolayıdır. Ağırlık kaldırmak, aşırı gülmek, üzülmek gibi durumlarda olur. Bu durumda daha çok egzersiz, ilaç ve ameliyat tedavileri olmaktadır. Sıkışma isteği olup da lavaboya doğru giderken altına kaçırma durumlarında ise ilaç tedavisi ön plandadır. Böyle sorunları olanlar korkmamalı ve sorunun ötelememeli çünkü bu konular önemlidir" dedi.

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Kınaş, "İdrar kaçırma hayatı zindan eden bir sağlık sorunudur. Bu tür şikayetler yaşayanlar en kısa zamanda hastaneye gidip muayene olmalıdır. Her şikayet ameliyatla sonuçlanmaz, başka tedavi yöntemleri de vardır" diye konuştu.

"İNTERNETTEN ARAŞTIRILARAK ÇÖZÜLEMEZ"

Hastaların çekindiği için uzmanlara danışmadığını ifade eden Op. Dr. Kınaş, genellikle internet üzerinden araştırmalar yapılarak çözüm bulunmaya çalışıldığını söyledi.

Ürolojikoloji alanındaki sıkıntıların internet üzerinden araştırılarak çözülemeyeceğini söyleyen Kınaş, erteleme durumunda ilaç veya egzersizlerle tedavisi mümkün olan hastalıkların ameliyatla tedavi edilebilir durumlara gelebileceğine dikkat çekti.

İnternette doğru veya yanlış çok fazla bilgi olduğunu ve ayrımının yapılamadığını ifade eden Op. Dr. Kınaş, sözlerine şöyle devam etti: "Hastalarımız internetten yanlış bilgilere bakınca panik oluyorlar ama buraya gelince gereksiz panik yaptıklarının farkına varıyorlar. İnternette doğru bilgiler var evet ama yanlış bilgiler daha da çok. Hastalarımız genellikle bunun ayrımını yapamıyorlar. Bazen şikayetlerini internette arayınca karşılarına 'kanser' çıkıyor. Halbuki öyle bir durum yok. Bu da gereksiz paniğe sebep oluyor. Hayatlarını kendilerine zindan ediyorlar. Araştırın ama panik olmadan ve bu tür durumlarda muayene olmaya gidin."