Interpol'ün aradığı zanlı Nevşehir'de yakalandı
Interpol tarafından hakkında 'Uyuşturucu ticareti' suçundan yakalama kararı bulunan A.B. Nehşehir'in Ürgüp ilçesinde yakalandı.
Interpol tarafından 'Uyuşturucu ticareti' suçundan aranan 1999 yılında Türk vatandaşlığından çıkartılan A.B.'nin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde ikamet ettiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Uyuşturucu ticareti suçundan Alman yetkili makamlarınca yakalanması ve iade kararı bulunan zanlı, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
A.B., Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.