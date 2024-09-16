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        Haberler Gündem Güvenlik İnterpol'ün 'Kırmızı Bülten'le aradığı dolandırıcılık şüphelisi Muğla'da yakalandı

        İnterpol'ün 'Kırmızı Bülten'le aradığı dolandırıcılık şüphelisi Muğla'da yakalandı

        Muğla polisi önemli bir operasyona imza attı. Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan 49 yaşındaki Bülent Yılmaz Muğla'da yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:38 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:38
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        Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
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        Fransa'da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz (49), Muğla'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa’da örgütlü dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Yılmaz'ın Bodrum'da tatil yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde villaya düzenlenen operasyonda Yılmaz, yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.

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        #Bülent Yılmaz
        #Muğla
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