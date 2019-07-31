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Intesa Sanpaolo S.p.A. saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? Intesa Sanpaolo çalışma saatleri

Türkiye'de 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo S.p.A.'nın çalışma saatleri, bankada işlem yapmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Peki Intesa Sanpaolo S.p.A. saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte Intesa Sanpaolo S.p.A. mesai saatleri...

Intesa Sanpaolo S.p.A. çalışma saatleri

İtalya merkezli bir bankacılık grubu olan Intesa Sanpaolo S.p.A., en büyük İtalyan bankaları arasında yer alıyor. 

Dünyada yaklaşık 4 bin 500 şubesiyle 11 milyondan fazla müşteriye hizmet veren banka, 2015 yılından beri İstanbul'da bulunan şubesiyle Türkiye'de de faaliyet gösteriyor. 

INTESA SANPAOLO S.P.A. ÇALIŞMA SAATLERİ

Intesa Sanpaolo S.p.A. hafta içi her gün mesaiye sabah 09.00’da başlıyor ve 12.30’a kadar devam ediyor. 12.30-13.30 saatleri arasında bir saat öğle molası veren banka, 13.30’da tekrar mesaiye başlıyor ve akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar hizmet veriyor.

Intesa Sanpaolo S.p.A. hafta sonları yani cumartesi ve pazar günlerinde, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatillerde kapalıdır.

INTESA SANPAOLO S.P.A. ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Intesa Sanpaolo S.p.A. Türkiye Genel Müdürlük binası Levent, Meltem Sok. İş Kuleleri, Kule 2, Beşiktaş İstanbul adresinde bulunuyor.

Bankanın merkez şubesine 0212 385 06 00 numaralı telefon ile ulaşabilirsiniz. 

 

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