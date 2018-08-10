Inti Gas Ayacucho - Sporting Cristal maç önü

Inti Gas Ayacucho ve Sporting Cristal, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:30. Maç öncesi Inti Gas Ayacucho 9 puanla 14. sırada, Sporting Cristal 24 puanla 1. sırada bulunuyor. Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Sporting Cristal son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inti Gas Ayacucho kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Sporting Cristal sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Inti Gas Ayacucho son hafta oynanan Sporting Cristal maçında 5-3 kazandı.

Sporting Cristal ise Universidad San Martin karşılaşmasında 1-5 kazandı.

Inti Gas Ayacucho, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Inti Gas Ayacucho, kendi sahasında 10 gol attı, 8 gol yedi.

Sporting Cristal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sporting Cristal, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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