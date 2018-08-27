Adana’da intihar etmek için Seyhan Nehrine atlayan kadın bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Kadın daha sonra ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tutması dikkat çekti.

İHA'nın haberine göre olay, Seyhan Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki E. M., bir anda suyun içerisine atladı. Durumu gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının suda olduğunu gören vatandaş nehrin içerisine atladı.

İsmi öğrenilemeyen vatandaş suda yaşam savaşı veren M.’yi kurtardı. Ölümden son anda dönen M., ambulans gelene kadar bir polisin elini sıkı sıkı tuttu. Daha sonra M. tedavisi yapılmak üzere Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ