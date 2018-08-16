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İntihar girişimi sonrası kurtarıldı, yüz naklinin ardından yeni hayatına başladı

Amerika'da yüz nakli yapılan en genç kişi olan 22 yaşındaki Katie Stubblefield, yıllardır süren estetik müdahaleleri ve bu süreçte yaşadıklarını National Geographic dergisine anlattı. Dergi, özel izinle ABD'nin Ohio kentinde klinikte 1 yıl önce gerçekleşen ve 31 saat süren ameliyatı öncesi ve sonrası ile belgeledi.

16.08.2018 - 14:24 | Güncelleme:

Katie Stubblefield, kendisine doğrulttuğu silahla ağır şekilde yaralandığında henüz 18 yaşındaydı.

Hastanede yapılan müdahale sonucu kurtarıldı. Ancak özellikle yüzünde, yaşamının geri kalanını etkileyecek düzeyde bir bozukluk kaldı.

ABD'de yüz nakli yapılan en genç kişi olan 22 yaşındaki Stubblefield, yıllardır süren estetik müdahaleleri ve bu süreçte yaşadıklarını National Geographic dergisine anlattı.

Dergi, verilen izinle ABD'nin Ohio kentindeki bir klinikte 1 yıl önce yapılan ve 31 saat süren ameliyatı öncesi ve sonrası ile belgeledi.

Yaşı ve yaralarının özelliği nedeniyle seçildi

Dünya genelinde bugüne kadar 40 kişiye yüz nakli yapıldı. İlk başarılı tam yüz nakli, İspanyol doktorlar tarafından 2010 yılında gerçekleştirildi.

ABD'de bu ameliyat henüz deney aşamasında olarak değerlendirildiği için sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmiyor.

Bu nedenle Katie'nin ameliyat masrafları, askeri personelinin tedavi şartlarının geliştirilmesi için çalışan, Silahlı Kuvvetler Yenileyici Tıp Enstitüsü tarafından karşılandı.

22 yaşındaki Katie, yaşı ve yaralarının özelliği nedeniyle uygun aday olarak belirlendi.

Nakil için kullanılacak yüz, 2017 yılında aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybeden 31 yaşındaki Adrea Schneider isimli bir kişiden alındı.

Katie, intihar girişimi öncesindeki hayatı ile ilgili çok şey hatırlamadığını söylüyor. Ailesi ise genç kızın, yürümeyen bir ilişki sonucu duygusal problemler yaşadığını, uzun yıllardır da mide ve bağırsak problemleri olduğunu anlatıyor.

'Yüz naklinin ne olduğuna dair fikrim yoktu'

Kurşun Katie'nin, burnunu, alnını ve çene kemiğini de dahil olmak üzere yüzünün büyük bir kısmını tahrip etti. Aynı kurşun gözlerinde ve beyninde de hasara sebep oldu.

Nakil ameliyatına kadar 22 estetik ameliyat geçiren Katie "Yüz naklinin ne olduğuna dair en ufak bir fikrim dahi yoktu" diyor:

"Ailem bana ameliyat sürecini anlattığında yeniden bir yüzüm olacağı için çok heyecanlandım."

Mayıs 2017 yılında gerçekleşen ameliyat öncesinde doktorların ilk planı, nakledilecek yüzün yalnızca bir kısmını kullanmaktı ancak sonrasında uyumu sağlamak amacıyla ağırlıkla bağışçının yüzünün kullanılmasına kararı verildi.

Ameliyat sonrasında Katie'ye üç düzeltme müdahalesi daha yapıldı. Yüzün fonksiyonlarının artırılması için birkaç müdahale daha yapılabileceği de belirtiliyor.

Genç kadın halen konuşmada güçlük çekiyor. Nakil edilen yüzü vücudunun reddetmesi olasılığına karşı da hayat boyu bazı ilaçlar kullanacak.

'İkinci şans'

Katie Stubblefield, National Geographic dergisine, üniversiteye gitmeyi umduğunu daha sonra da terapist olmayı amaçladığını söyledi.

22 yaşındaki Katie, intihar ve hayatın önemi konularında gençlere konuşmalar yapmak istediğini de anlatıyor:

"Birçok insan bu süreçte bana yardım etti, şimdi ben insanlara yardım etmek istiyorum."

Doktor Brian Gastman ise Katie'nin ameliyat sayesinde "ikinci bir şans" elde ettiğini söylüyor:

"Birincisi, onun mutlu olmasını diliyorum. Ama ondan da ötesi hayatında bir nebze olsa normalleşme olsun istiyorum."

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