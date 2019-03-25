Caner Aktan'ın haberine göre, olay, Kocaeli Adliyesi içerisinde 10 Şubat tarihinde meydana geldi. Daha önce bir kadını ölümle tehdit eden ve suçunu tekrarladığı için uzaklaştırma kararı verilen A.S. (Ahmet Sürücü) (29) isimli şahıs, aynı suçu yine işleyince polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bekirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürülerek geceyi nezarette geçiren A.S., burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Sevk edildiği nöbetçi mahkemece hakkında tutuklama kararı verilen A.S., elleri kelepçeli halde adliyenin 2. katındaki koridor boşluğundan aşağıya atlayarak beton zemine düştü.

Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören A.S. sağlığına kavuşmasının ardından önceki gün (Perşembe) tutuklanarak cezaevine gönderildi.Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı şekilde yaşanabilecek intihar vakalarının önüne geçilmesi için bir takım önlemler alındı. Adliyede ve cezaevlerinde tutukluların sevk işlemlerini yapan güvenlik görevlileri daha dikkatli olmaları hususunda uyarıldı. Dikkat çeken bir diğer önlem ise adliyenin koridor boşluğuna çekilen file oldu. Bu file tüm boşluğu kapatacak şekilde yerleştirildi. Duvara sabitlenmiş demirlerle sağlamlaştırıldı. Böylece yüksekten atlama-düşme gibi olaylarda can kaybının önüne geçilmesi hedefleniyor.