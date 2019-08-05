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İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncuları kimler?

İntikam Dövüşü filmi bu akşam ekranlarda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. 2014 yapımı filmin yönetmenliğini Allan Ungar yapmıştır. Aksiyon severlerin izlemesi gereken filmlerden biri olan İntikam Dövüşü'nün konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncuları kimler? İşte İntikam Dövüşü ile ilgili merak edilenler...

İntikam Dövüşü

Aksiyon filmi severlerin hoşuna gidebilecek filmlerden biri olan 2014 yapımı İntikam Dövüşü filmi bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Film beyaz perdeyle ilk buluştuğunda vatandaşlar tarafından oldukça sevilmişti. Filmi izleyememiş olanlar ve tekrar izlemek isteyenler bu akşam Show TV ekranlarında İntikam Dövüşü filmini izleyebilecek. Peki İntikam Dövüşü filminin konusu nedir? İntikam Dövüşü filminin oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİ KONUSU

Michael Shaw (Cody Hackman) daha 10 yaşındayken, ailesi gözü önünde katledilir. Yıllar sonra izlemeye gittiği bir turnuvada ailesinin katiliyle karşılaşır. Michael bir sonraki turnuvaya intikam almak için katılmaya karar verir ve çalışmalara başlar. Büyük para ödülünün olduğu turnuvanın kuralı ise sadece tek bir galip ve ölümüne mücadele etmektir.

İNTİKAM DÖVÜŞÜ FİLMİ OYUNCULARI

  • Michael Biehn  - Reggie Munroe
  • Cody Hackman - Michael Shaw
  • Krzysztof Soszynski - Dominic Gray
  • Anderson Silva - Anderson
  • Lyoto Machida - Lyoto
  • Jess Brown - Jen
  • Daniel Faraldo - Lou
  • Nick Bateman - Matt Cockburn
  • Tom Bolton - Len Riley
  • Christina Aceto - Waitress (Christina Anne Aceto)

İntikam Dövüşü filmi bu akşam saat 21.45'te Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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