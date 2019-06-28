İntikam Günü filminin oyuncuları ve filmin konusu sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Aksiyon, gerilim ve dram sahneleriyle izleyicilerin ilgilisini çeken İntikam Günü filmine dair detaylar haberimizde.

İNTİKAM GÜNÜ OYUNCULARI KİMLER?

Chuck Russell'ın yönettiği İntikam Günü filminin oyuncu kadrosunda John Travolta, Rebecca De Mornay, Sam Trammell, Amanda Schull, Christopher Meloni yer alıyor.

İNTİKAM GÜNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Stanley Hill, karısı bir otoparkta üç gangster aracılığıyla öldürülmüş bir adamdır. Gangsterlerin elinden yara almış olarak kurtulan Stanley, karısının defin işlemlerinin sonrasında vakanın faillerinin peşine düşer. Polisin bile bulamadığı bu gangsterleri yakalayıp cezalarını bizzat elleri ile vermek isteyen Stanley'in intikamı tahmininden de zor olacaktır.