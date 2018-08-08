Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Portekiz ekibi Benfica'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın rövanşı, 14 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. Habertürk Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Benfica karşısındaki Fenerbahçe'yi yorumladı...
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1|12
Sezonu Portekiz'de açan Fenerbahçe, ilk 45 dakikanın toplamda 10 dakikası dışında kendi istediği tabloyu ortaya koymayı başardı. Üstelik bunu sadece defansif anlamda değil ofansif olarak da icra etti ama 4 hücum oyuncusu Dirar-Guiliano-Valbuena-Alper'in etkisiz performansları sonuca gitme anlamında Fenerbahçe'yi hedeflerinden uzakta bıraktı.
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2|12
Sarı-Lacivertliler, 2. bölgede sıkı preslerle kazanılan topları tehlike bölgesine taşımayı başarsa da orada bir türlü istenilen verimi ortaya koyamadı. Bunun yanı sıra birkaç sakarlık dışında defansif anlamda takımın neredeyse tamamı üstüne düşeni yaptı. Bu da ilk yarının uzatma dakikalarında Benfica'nın korner sonrası topu ileri taşımak yerine müsait pozisyonda geriye dönmesiyle adeta resmedildi.
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3|12
İkinci yarıya da ilk 45'in enerjisiyle çıkmasını beklediğimiz temsilcimiz bunun tam aksine sanki devrede hiç dinlenmemiş gibi sahaya çıktı. Defansif ribaundları tamamen rakibine bırakan Fenerbahçe, Ekici hamlesiyle de ilk yarıdaki dinamizme dönemeyince kalesinde golü gördü. Her ne kadar Volkan'ın çıkarabileceği bir top olsa da oyunun gidişatında bu gol sürpriz olmadı.
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4|12
Devreden sonra özellikle bana göre kariyerinde ilk kez gerçek anlamda bir maça 11'de başlayan Elif'in düşüşü bu tablonun ortaya çıkışında etkili oldu. Ama bu durum Elif'in ilk yarıdaki doğru oyununu ve sahada kaldığı süredeki cesur duruşunu gölgelemeyecek. Elif iyi yolda.
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5|12
Golden sonra Benfica vites düşürse de Fenerbahçe istediği gibi vitesi arttıramadı. Benfica'nın ikinci yarıdaki görkenli oyununa Kanarya bir türlü karşılık veremedi.
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6|12
Guiliano'nun başta olmak üzere tüm takımın ofansif anlamda gösterdiği performans tam anlamıyla bir hayal kırıklığıydı. Bunun sonucu olarak da Fenerbahçe istediği avantajı alamadı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki kötü performansı en fazla da ilk yarıdaki doğru oyuna yazık etti.
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7|12
1-0'lık sonuç deplasmana gelecek bir takım için avantajlı olsa da biz bu eşleşme belli olduğunda turun adını "İntikam vakti" koyduk.
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8|12
Nasıl UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 1-0'ın rövanşında finali kaçırdıysak şimdi Kadıköy'de 1-0'ın rövanşında Şampiyonlar Ligi'ne 1 adım daha yaklaşmak için hiçbir engel yok. Kadıköy'de muhteşem bir koroyla Benfica'yı tıpkı 2012'de olduğu gibi yıkmamız dileğiyle...
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