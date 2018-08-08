3 | 12

İkinci yarıya da ilk 45'in enerjisiyle çıkmasını beklediğimiz temsilcimiz bunun tam aksine sanki devrede hiç dinlenmemiş gibi sahaya çıktı. Defansif ribaundları tamamen rakibine bırakan Fenerbahçe, Ekici hamlesiyle de ilk yarıdaki dinamizme dönemeyince kalesinde golü gördü. Her ne kadar Volkan'ın çıkarabileceği bir top olsa da oyunun gidişatında bu gol sürpriz olmadı.