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Ceceli'nin bu şekilde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal ettiğini savunan Altın Mimir, müvekkiline ait en mahrem görüntüleri basına servis ederek müvekkilini günah keçisi ilan ettiğini, bu kurgunun müvekkilinin hayatına mal olabileceğini, bu nedenle müvekkili lehine koruma kararı verilmesini istedi.