İntizar çıkan haberlerden sonra ilk kez Habertürk'e konuştu.

Ünlü şarkıcı şunları söyledi: “Mustafa eşinden kendi isteğiyle 1.5 yıl önce boşandı ve evlendi. O süreçte yaşananlar imajını olumsuz etkiledi. Şimdi bu olayla kendini aklamaya çalışıyor. Yaptığı büyük suç. Evin içine kamera koymak ne demek! Bir insan çocuğunun annesine bunu nasıl yapar? Üstelik yayın yasağı var. Konuşmak istemiyorum.“