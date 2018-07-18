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Hukuka aykırı elde edilen gizli ses, fotoğraf veya video kaydının delil olarak kullanılması ve 3'üncü kişilere dağıtılması 'Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu' oluşturur. Ancak, Ses, görüntü veya video kaydı yapan kişinin kendisine veya yakınlarına karşı işlenmekte olan (cinsel taciz, cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi) bir suç söz konusu olduğunda ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onuru zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için kayıt yapılmışsa suç değildir.