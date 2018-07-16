İntizar kimdir? sorusu bugün internette gündem konusu oldu. Sinem Gedik ile İntizar hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyanın da gündemine bomba gibi düştü. Mustafa Ceceli; eski eşi Sinem Gedik'in, şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğunu, boşanmanın sebebinin ikili arasındaki yasak aşk olduğunu iddia etti. İntizar kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

İNTİZAR KİMDİR?

İntizar Arslan 1974 yılında Tunceli'de doğdu. Mesleği Türk besteci ve şarkıcıdır.

İntizar'ın babası asker, annesi ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir' de yaşamıştır. İzmir'de bir müzik yarışmasında Türk halk müziği ve pop müzik dallarında birinci olan sanatçı, Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca Ferdi Tayfur'un dikkatini çekti ve albüm teklifi aldı. Uzun yıllar Ferdi Tayfur ile çalıştı.

Sanatçı İntizar Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunudur.

Ünlü beste yazarı ve şarkıcı İntizar bu yıl iki kez hacca gitmişti.

“Benlikten arınmış, hakikate talip olarak, bunun yaşantısını dua ederek haccı tamamladık. Bu iş aşk işi. Âşık olmayan buraya gelemez. Biz âşık olduk, kendimizden geçtik. Bana yaşımı sormayın, yeni doğdum. Gençlerimiz gelsinler, burada evlensinler. İlişkilerini ilahi bir şekilde kutsasınlar.”

İNTİZAR'IN ALBÜMLERİ

Gelincik (1997)

Gece Nemi (2000)

Göçebe (2002)

Aldanırım (2003)

Nazar Boncuğum (2005)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Ömrüm Senindir (2009)

Aşk Yağmurları (2013)