Çıkan haberlerin ardından Sinem Gedik harekete geçti. Gedik haberlerin önüne geçebilmek için hukuki yollara başvurdu.



İşte avukatı aracılığıyla yapılan ilk açıklama...



"Müvekkilime karşı intikam saikiyle açılmış bu haksız davaya cevap hakkımızı en etkin şekilde kullanacağımızı bildirir; yargılama neticesinde gerçeklerin ortaya çıkacağına olan inancımızı kamuoyuyla saygı ile paylaşırız."



Av. Eda Salman Bayraktar

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