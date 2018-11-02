Inverness C.T. - Ross County düellosu

İskoçya Championship heyecanı devam ediyor. Inverness C.T., 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Ross County takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Inverness C.T. 17 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Ross County 24 puanda ve 2. sırada. Ev sahibi Inverness C.T., son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ross County son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 347 kodlu maçı oynayanlar; Inverness C.T. galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.00, Ross County galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Inverness C.T. son haftadaki Motherwell müsabasında 4-2 yenildi.

Ross County ise Celtic karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Inverness C.T., bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Inverness C.T., kendi sahasında 8 gol attı, 7 gol yedi.

Ross County, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Ross County, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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