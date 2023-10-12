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        IOC, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya aldı

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rusya Olimpiyat Komitesi'nin (ROC) faaliyetlerini "bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:58 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:58
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        ROC'un faaliyetleri askıya alındı
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        IOC'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk, Kherson ve Zaporizhzhia bölgelerindeki organizasyonların Rusya Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmasının "Olimpik Anlaşma'nın ihlali" anlamına geldiği kaydedildi.

        Askıya alma kararının ardından Rusya Olimpiyat Komitesi, ulusal bir komite olarak faaliyet gösteremeyecek ve herhangi bir fondan yararlanamayacak.

        Açıklamada, IOC'nin Rus sporcuların 2024 Paris Olimpiyatları'nda tarafsız yarışıp yarışamayacaklarına "uygun zamanda" karar vereceği ifade edildi.

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