İOKBS bursluluk sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Bu yıl nisan ayında yapılması planlanan bursluluk sınavında başvurular şubat ayının ikinci haftası başlayacak. İOKBS bursluluk sınavında, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ve hazırlık sınıfı 80 soru ve 100 dakika süre, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ise 100 soruya 120 dakika süre verilmektedir. Peki, "Bursluluk sınavı başvurusu başladı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?" İşte detaylar...