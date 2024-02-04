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        Haberler Gündem İOKBS başvuru tarihleri! Bursluluk sınavı başvurusu başladı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

        Bursluluk sınavı başvurusu başladı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru ve sınav tarihlerini açıkladı. Bursluluk sınavı; 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri düzeyinde uygulanmaktadır. İşte MEB takvimi ile İOKBS bursluluk sınavı başvurularının başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 01:36 Güncelleme: 04.02.2024 - 01:36
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        1

        İOKBS bursluluk sınavı başvuruları için geri sayım başladı. Bu yıl nisan ayında yapılması planlanan bursluluk sınavında başvurular şubat ayının ikinci haftası başlayacak. İOKBS bursluluk sınavında, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf ve hazırlık sınıfı 80 soru ve 100 dakika süre, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine ise 100 soruya 120 dakika süre verilmektedir. Peki, "Bursluluk sınavı başvurusu başladı mı? 2024 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?" İşte detaylar...

        2

        2024 İOKBS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        Okullarda 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar ve hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrenciler İOKBS başvurularını 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapacak.

        Sınav giriş belgelerini ise sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinden alabilecek.

        3

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        2024 yılı bursluluk sınavı ise 21 Nisan 2024 Pazar günü saat 10.00'da uygulanacak.

        4

        İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

        5

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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