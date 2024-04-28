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        Haberler Gündem İOKBS bursluluk sınavı sonuç sorgulama ekranı: 2024 Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla 21 Nisan Pazar günü düzenlenen sınavın sonuçları için kritik tarih araştırması yapılıyor. İşte 2024 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 23:06 Güncelleme: 28.04.2024 - 23:06
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        Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. MEB açıklaması ile bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. İşte 2024 bursluluk sınavı sonuç sorgulama sayfası ile kritik sınavın sonuçları hakkında merak edilen bilgiler...

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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        BURSLULUK SINAVLARI HAKKINDA BİLGİ

        Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Türkiye'de her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır. Sınavı kazanan adaylar eğer şartları tutuyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

        Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.

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        Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır.

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        SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

        a. Her öğrencinin cevap kağıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

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        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

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