İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı, devlet bursu almak isteyen öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Bursluluk sınav sonuçları 22 Eylül Cuma günü meb.gov.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Peki, bursluluk sınavı sonucu nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı linki...

İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edildi. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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3 Eylül 2023 Pazar günü 785 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 590 okul ve 55 bin 475 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Bu yıl 70 bin olan kontenjan 100 bine çıkarıldı ve 30 bin kontenjan deprem bölgesi için kullanıldı.

Devlet Koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 3 bin 871 öğrenci sınava katıldı. 3 bin 871 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlandı.

Annesi ya da babası hayatta olmayan depremzede çocuklardan başvuruda bulunan 8 bin 769 öğrenciden 6 bin 925'i sınava girdi. Sınava giren tüm öğrenciler burs imkânından faydalandırıldı.

Bursluluk sınavına başvuran 1 milyon 44 bin 846 kişiden 875 bin 987 aday sınava katıldı. Toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.