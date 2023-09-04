İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2023 bursluluk sınavı cevap anahtarı: 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar

İOKBS bursluluk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2023 bursluluk sınavı cevap anahtarı: 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar

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İOKBS 2023 cevap anahtarı yani bursluluk sınavı soru ve cevapları bugün sınava giren öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınava girecek öğrenciler ve velileri sınav sonrasında net hesaplamasını Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan cevap anahtarı üzerinden yapıyor. Peki, bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...