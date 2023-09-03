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        Haberler Gündem Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor? 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman başlayacak, saat kaçta yapılacak?

        Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen sınavın giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:17
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        Bursluluk sınavı için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bursluluk sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılmasıyla İOKBS bursluluk sınav tarihi ve saati gündeme geldi. MEB açıklaması ile bursluluk sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşti. İşte 2023 bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ile kritik sınavın tarih ve saati hakkında güncel bilgiler...

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        BURSLULUK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

        Bursluluk sınavı giriş belgesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

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        İOKBS BURSLULUK SINAVI YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav yerleri e-Okul üzerinden veya meb.gov.tr adresinden İOKBS sınav yerlerini öğrenebilecek.

        BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

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        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

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        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

        2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

        2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki aylardan itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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