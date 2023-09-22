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        Haberler Gündem İOKBS BURSLULUK SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

        Bursluluk sınav sonuçları bugün açıklanıyor! İşte 2023 MEB İOKBS sonuçları sorgulama ekranı

        Bursluluk sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3 Eylül tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına katılım sağlayan 5,6,7,8 ve hazırlık sınıfı 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencilerinin gözü MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın soru ve cevap anahtarı kitapçıkları 4 Eylül'de yayımlanmıştı. 22 Eylül Cuma günü açıklanacak olan bursluluk sınavı sonuçları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. İşte 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 08:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 08:32
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        İOKBS bursluluk sınav sonuçları sorgulama ekranı, devlet bursu almak isteyen öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen İOKBS bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayımlanan takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Bursluluk sınav sonuçları 22 Eylül Cuma günü meb.gov.tr internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 MEB İOKBS bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı linki...

        2

        İOKBS SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.

        3

        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

        4

        İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 bursluluk sınav sonuç ekranı;

        BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

        2023 yılında geçerli olacak burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

        6

        BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İOKBS burs ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren yapılacak.

        7

        İOKBS PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

        Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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