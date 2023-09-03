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İOKBS bursluluk sınavı 2023 için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci bugün Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS'de ter dökecek. öğrenciler ve velileri sınav öncesinde İOKBS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? sorusunun cevabını araştıryor. İşte MEB tarafından ilan edilen 2023 bursluluk sınavı başlangıç ve bitiş saati...