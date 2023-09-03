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        Haberler Gündem İOKBS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? MEB DUYURDU! 2023 bursluluk sınavı başlangıç ve bitiş saati

        İOKBS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? 2023 bursluluk sınavı başlangıç ve bitiş saati

        İOKBS 2023 heyecanı başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bugün yapılacak. Peki, İOKBS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı başlangıç ve bitiş saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 03.09.2023 - 09:16
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        İOKBS bursluluk sınavı 2023 için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci bugün Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS'de ter dökecek. öğrenciler ve velileri sınav öncesinde İOKBS saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? sorusunun cevabını araştıryor. İşte MEB tarafından ilan edilen 2023 bursluluk sınavı başlangıç ve bitiş saati...

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        İOKBS SAAT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        tek oturum şeklinde düzenlenecek İOKBS'de tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

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        İOKBS SAAT KAÇTA BAŞLAKYIP BİTECEK?

        120 dakika sürecek İOKBS saat 10.00'da başlayıp saat 12.00'de sona erecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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