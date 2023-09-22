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        Haberler Gündem İOKBS SONUÇ SORGULAMA | Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB ile 2023 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak, bugün duyurulur mu?

        Bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım! MEB 2023 İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan ailelerin çocuklarına maddi destek olmak amacıyla yapılan bursluluk sınavı 3 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. İOKBS bursluluk sınavı sonuçları MEB'in resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. İşte 2023 bursluluk sınavı sonuç tarihine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 00:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:20
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        İOKBS bursluluk sınavı sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8'inci sınıf öğrencileri ile lise hazırlık, 9,10 ve 11'nci sınıf öğrencileri katılım sağladı. Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Eylül Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Öğrenciler bursluluk sınavı sonuçları sorgulamalarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile gerçekleştirebilecekler. İşte MEB 2023 bursluluk sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

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        İOKBS SINAVI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.

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        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İOKB bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 Cuma günü "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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        İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        İOKBS bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. İşte 2023 bursluluk sınav sonuç ekranı;

        BURSLULUK SINAVI SONUCU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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