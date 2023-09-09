İOKBS sonuçları için nefesler tutuldu! 2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İOKBS 2023 bursluluk sonuçları sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan sınavın sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklandı. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 bursluluk sınav sonuçları...
İOKBS 2023 sonuç tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından geçtiğimiz hafta yapılan sınavın ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi MEB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, İOKBS sonuçları en zaman açıklanacak? İşte 2023 İOKBS sonuç tarihi...
İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başladı. 120 dakika süren sınav 12.00 itibarıyla sona erdi.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.