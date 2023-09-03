İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2023 bursluluk sınavı cevap anahtarı: 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar

İOKBS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2023 bursluluk sınavı cevap anahtarı: 5,6,7,8,9,10 ve 11. sınıflar

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İOKBS 2023 cevap anahtarı yani bursluluk sınavı soru ve cevapları bugün sınava girecek öğrenciler tarafından heyecanla bekleniyor. Sınava girecek öğrenciler ve velileri sınav sonrasında net hesaplamasını Millli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan cevap anahtarı üzerinden yapıyor. Peki, bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...