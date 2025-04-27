İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS) 27 Nisan Pazar günü uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8 ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınav, İstanbul'un 38 ilçesinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili gözler MEB’den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte İOKBS soruları ve cevap anahtarları PDF görüntüleme ekranı…