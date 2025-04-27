İOKBS soruları ve cevap anahtarları 2025 PDF: Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. İstanbul'un 38 ilçesinde gerçekleştirilen sınava, 84 bini aşkın öğrenci katılım sağladı. Sınavın hemen ardından cevapladıkları soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen adaylar, Bursluluk Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı için bekleyişe geçti. Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) online sistemi ODSGM üzerinden paylaşılacak. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS) 27 Nisan Pazar günü uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8 ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınav, İstanbul'un 38 ilçesinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili gözler MEB’den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte İOKBS soruları ve cevap anahtarları PDF görüntüleme ekranı…
2025 BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (2025-İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü uygulandı.
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak düzenlenen sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika sınav süresi verildi.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.
Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden yayımlanacak.
İOKBS soruları ve cevapları hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya http://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.
2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.
Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.
İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.