Haberler Gündem Eğitim İOKBS taban puanları listesi! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11’inci sınıf ilkokul ve lise taban puanları

İOKBS taban puanları listesi! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul ve lise taban puanları açıklandı mı? 3 Eylül tarihinden gerçekleştirilen 2023 Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonrası merakla beklenen sonuç tarihi de geldi çattı. Söz konusu sonuçların yanı sıra gözler taban puanlarına da çevrilmiş durumda. İlkokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerinin ter döktüğü İOKBS taban puanlarına dair tüm ayrıntıları derledik. İşte, bursluluk sınavı taban puanları listesi! Habertürk Giriş: 21.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:21 facebook

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22 Eylül tarihi itibariyle açıklanması beklenen Bursluluk Sınavı (iOKBS) sonuçları ile birlikte taban puanları ile ilgili araştırmalar da iyice artmış durumda. Yurt genelindeki onlarca öğrencinin katıldığı 2023 İOKBS taban puanları ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik!

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İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356



5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845



5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100



5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258