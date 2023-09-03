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        Haberler Gündem İOKBS taban puanları listesi! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul ve lise taban puanları...

        İOKBS taban puanları listesi! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul ve lise taban puanları...

        2023 Bursluluk Sınavı (iOKBS) gün itibariyle gerçekleştirildi ve gözler artık taban puanlarına çevrildi. 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerinin katılım gösterdiği zorlu sınavın taban puanlarına ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, İOKBS taban puanları listesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2023 - 13:25 Güncelleme: 03.09.2023 - 13:25
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        1

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı (iOKBS) ile ilgili artık soru cevaplar bekleniyor ve taban puanlarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin büyük bir hazırlık sonucu katılım gösterdiği sınavın taban puanlarına dair bilgileri derledik!

        2

        İOKBS 5. SINIF TABAN PUANLARI

        5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

        5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

        5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

        3

        İOKBS 6. SINIF TABAN PUANLARI

        6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

        6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

        6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        4

        İOKBS 7. SINIF TABAN PUANLARI

        7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

        7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

        7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

        5

        İOKBS 8. SINIF TABAN PUANLARI

        8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

        8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

        8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

        6

        İOKBS 9. SINIF TABAN PUANLARI

        9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

        9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

        9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

        7

        İOKBS 10. SINIF TABAN PUANLARI

        10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

        10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

        10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

        8

        İOKBS 11. SINIF TABAN PUANLARI

        11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

        11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

        11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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