İOKBS taban puanları listesi! 2023 MEB Bursluluk sınavı ilkokul ve lise taban puanları...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Bursluluk Sınavı (iOKBS) ile ilgili artık soru cevaplar bekleniyor ve taban puanlarına ilişkin araştırmalar yapılıyor. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce öğrencinin büyük bir hazırlık sonucu katılım gösterdiği sınavın taban puanlarına dair bilgileri derledik!