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        Haberler Gündem iOS 17 alacak telefonlar ve özellikleri: iOS 17 hangi telefonlarda var?

        iOS 17 alacak telefonlar ve özellikleri: iOS 17 hangi telefonlarda var?

        iOS 17 güncellemesi için artık son saatlere girildi. iOS 17 yarın 18 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Apple tarafından yayınlanacak. Bu noktada "iOS 17 hangi telefonlarda var, hangi cihazlara gelecek?" sorusu araştırılıyor. İşte, iOS 17 alacak telefonlar ve güncelleme özellikleri ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2023 - 16:11 Güncelleme: 17.09.2023 - 16:11
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        Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde 'Wonderlust' etkinliği ile yeni cihazlarını ve güncellemelerini tanıttı. Apple aynı gün iOS 17 güncellemesini de duyurdu. Kullanıcılar için iOS 17 güncellemesi alacak cihazları ve özelliklerini haberimizde bir araya getirdik. İşte iOS 17'yi hangi telefonların alacağına ilişkin detaylar...

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        iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi 12 Eylül günü gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanıyla birlikte belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.

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        iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13

        iPhone 13 Mini

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12

        iPhone 12 Mini

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11

        iPhone SE 3

        iPhone SE 2

        iPhone Xs

        iPhone Xs Max

        iPhone XR

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        iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

        Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

        Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

        Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

        Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

        Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

        Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

        El feneri parlaklık kaydırıcısı

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        Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde

        Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

        Arama filtreleri

        Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.

        Sesli bir mesajı yazılı olarak okuyun

        Sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor. Böylece mesajları ilk geldiği anda okuyabiliyor ve dinlemeyi sonraya bırakabiliyorsunuz.

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        Yepyeni bir tam ekran deneyimi

        iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak her zamankinden daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz.

        NameDrop ile numara değiş tokuşu yapın

        NameDrop özelliğini kullanmak için iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una3 yaklaştırın. Bu sayede paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte anında gönderebiliyorsunuz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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