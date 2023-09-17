iOS 17 alacak telefonlar ve özellikleri: iOS 17 hangi telefonlarda var?

iOS 17 alacak telefonlar ve özellikleri: iOS 17 hangi telefonlarda var?

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Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde 'Wonderlust' etkinliği ile yeni cihazlarını ve güncellemelerini tanıttı. Apple aynı gün iOS 17 güncellemesini de duyurdu. Kullanıcılar için iOS 17 güncellemesi alacak cihazları ve özelliklerini haberimizde bir araya getirdik. İşte iOS 17'yi hangi telefonların alacağına ilişkin detaylar...