Gözler iOS 17 çıkış tarihine çevrildi! iOS 17 özellikleri ve uyumlu olduğu modeller
Teknoloji devi Apple'ın mobil işletim sistemi iOS'un 17. versiyonu için artık nefesler tutulmuş durumda. Dün akşam gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanı sonrası gözlerin çevrildiği yeni modele ilişkin ilk bilgileri bir araya getirdik. İşte, iOS 17 çıkış tarihi, özellikleri ve uyumlu olduğu modeller hakkında detaylar...
Dün akşam gerçekleştirilen Apple lansmanının ardından iPhone 15'in çıkış tarihi belli oldu ve artık iOS 17 için de geri sayım başlamış oldu. Konuyla ilgili olarak en çok araştırılan iOS 17 ne zaman çıkacak ve hangi modellerle uyumlu olacak gibi tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
iOS 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi 12 Eylül günü gerçekleştirilen iPhone 15 lansmanıyla birlikte belli oldu. Apple iOS 17 sürümü 18 Eylül tarihinde çıkacak.
iOS 17 HANGİ MODELLERE GELECEK?
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı
iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
iPhone 15 ön sipariş satışları 15 Eylül’de başlayacak. Yeni modeller, 22 Eylül’de Apple Store ve yetkili mağazalarında satışa sunulacak.