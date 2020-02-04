AA

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimleri, bugün Iowa eyaletinde yapılan ön seçimlerle başladı.

Seçimlerde oy kullanma işlemi bitti ancak sonuçlar hala kamuoyuna duyurulmadı.

Amerikan basını ve toplumu, sonuçların gecikmesine tepki gösterirken, Iowa Demokrat Parti yetkilileri konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "3 set seçim sonucunun raporlanmasında bazı tutarsızlıklar tespit ettik." ifadesine yer verilirken, oyları kategorize etmek için teknolojinin yanı sıra bazı fotoğraflara ve belgelere de bakıldığı belirtildi.

Duyurulacak sonuçların doğru ve güvenilir olmasından emin olunmak istendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu sadece bir raporlama hatası. Uygulama çökmedi, ayrıca bu bir hacklenme ya da sisteme izinsiz giriş vakası değil." ifadesine yer verildi.

Sonuçların tam olarak ne zaman açıklanacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

ABD'DE SEÇİM SÜRECİ

ABD'de 4 yılda bir yapılan başkanlık seçimleri geleneksel olarak Cumhuriyetçi Parti ile Demokrat Partinin adayları arasında geçiyor. Yarışa katılan bazı küçük partilerin ve bağımsız adayların başkanlık sürecinde herhangi bir etkileri bulunmuyor.

Partiler çok sayıda aday adayının katıldığı ve yaklaşık 5 ay süren ön seçim sürecinin sonunda, parti kongrelerinde kimin başkan adayı olacağını belirliyor.

Ön seçim sürecinde parti toplantıları (caucus) ve sandık başına gidilerek yapılan seçimler (primary) olmak üzere her eyaletin kendi parti yönetiminin belirlediği iki tip seçim uygulanıyor.

Ön seçim sürecinin ardından Demokrat Parti 13-16 Temmuz'da Milwaukee'de, Cumhuriyetçi Parti ise 24-27 Ağustos tarihleri arasında Charlotte'de kendi başkan adayını resmen açıklayacak.

3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy verecek ve ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde, her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirlenecek.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına, yani 270 delegeye ulaşan aday başkan olmaya hak kazanacak.