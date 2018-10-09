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İp atlayarak adını Guinness'e yazdırdı

Antalya'da düzenlenen maratonda ip atlayarak 3 saat 29 dakika 54 saniyede bitiş çizgisine ulaşan 38 yaşındaki Volkan Yıldız, kırdığı dünya rekoruyla adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı

09.10.2018 - 10:20 | Güncelleme: DHA

Kocaeli'de oturan Volkan Yıldız, 6 yıl önce kızı Zeynep Asya'yla gittiği parkta oynadıkları topun ağaçta kalması sonrası fazla kilolu olduğunu fark ederek spor yapmaya karar verdi.

DHA'nın haberine göre 90 kiloya ulaşan Yıldız, kilo vermek için başladığı koşuda maratonlara katıldı. Yıldız, kendisine hedef olarak belirlediği 42 kilometreyi 3 saatin altında tamamlama amacına 3 yılda ulaştı. Katıldığı yarışlarda maraton koşusunu 2 saat 51 dakikada tamamlayan Yıldız, daha sonraki koşuda farklı neler yapabileceği yönünde araştırma yaptı. Bu dönemde spor mağazasını gezen Yıldız, kızının ip atlamayı öğrenmek için ip satın almayı istemesiyle hayatında yeni bir dönem başladı.

İP ATLAMAYI KIZIYLA ÖĞRENDİ

İp satın almadan önce ip atlamayı hiç denemeyen Yıldız, kızıyla kısa sürede öğrendi. Koşularda farklı şeyler yapmak için ip atlamayla maraton koşmaya karar veren Yıldız, 4 Mart'ta yapılan 13. Uluslararası Antalya Runatolia Maratonu'na katıldı. Maratonda 42 kilometreyi ip atlayarak 3 saat 29 dakika 54 saniyede koşup, bitiş çizgisine ulaşan Yıldız, ABD'li atlet Jerry Knox'a ait 4 saat 20 dakikalık dünya rekorunu kırdı. Guinness Rekorlar Kitabı'nda da yer almak için müracaatta bulunan Yıldız, yarışta çekilen görüntüleri yetkililere teslim edilip, rekorun tescillenmesini bekledi.

 

İP ATLAYARAK DÜNYA REKORU KIRDI

Kamera kayıtları, yarış kurallarının incelenmesi gibi uzun bir denetim sürecinin ardından Yıldız'ın rekoru tescillenerek, Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı. Rekor sertifikası kendisine ulaşan Yıldız, Guinness'te ABD'li atlet Jerry Knox'a ait maratonda ip atlama rekorunun yeni sahibi oldu. Yarışta kazandığı başarının kendisini çok mutlu ettiğini aktaran Yıldız, "Yarışın ardından rekor sertifikasının sahibi olmak çok güzel duygu. Bu benim kızıma verebileceğim en güzel hediye. Evimizin köşesinde rekor sertifikasının yer alması en güzel armağan olacak" dedi.

YENİ HEDEF İSTANBUL MARATONU

Sağlıklı yaşam için sporun önemine dikkati çekmek istediğini anlatan Yıldız, "İp atlamak zor. Maraton koşmak da zor. İkisini birden yapmak daha zor. Ben bunu başararak dünya rekoru kırdım. Şimdi kasımda İstanbul'da yapılacak maratonda koşmayı hedefliyorum. Kızımla öğrendiğim ip atlamada maraton koşup dünya rekoru kırmak çok gurur verici" diye konuştu.

 

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