23. Liselerarası Müzik Yarışması jüri üyeleri belli oldu 0:00 / 0:00

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Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde, End Productions tarafından gerçekleştirilen 'Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu' ödülüne sahip liselerarası müzik yarışmasında başvuruların bitmesinin hemen ardından, performansları değerlendirecek ön jüri üyeleri açıklandı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki liseliler için oylamaya katılacak okulları değerlendirecek jüri üyeleri, yarışmanın kurucusu ve başkanı Serhat Hacıpaşalıoğlu, Özkan Uğur, Fuat Güner, Aşkın Nur Yengi, Turhan Yükseler, Tarkan Gözübüyük ve Fatma Turgut olacak.

"HAYALLERİNİZE BU YARIŞMAYLA KANAT AÇIN"

Türkiye'nin 81 ilinden yarışmaya katılan liselileri dinleyecekleri için çok heyecanlı olduklarını belirten jüri üyeleri, "Bu yarışmayı başından beri destekliyoruz. İçinde olarak liselilere destek olmaya çalıştık. Müziğe gönül vermiş gençler için bu yarışmanın kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Yarışmanın korunmasını ve her yıl katılımın katlanarak çoğalmasını diliyoruz. Bütün gençlere çağrıda bulunuyoruz. Hayallerinize bu yarışmayla kanat açın" ifadelerini kullandı.

İnternet oylaması ve jüri değerlendirme sürecinin başlamasıyla mesaiye başlayan ünlü sanatçılar, yüzlerce liseliyi titiz bir şekilde izleyerek finalistleri belirleyecek. BANABAK mobil uygulamasında yapılacak olan oylama ve jürinin seçimleri 25 grup, 25 bireysel ve 10 beste performans finalde yarışacak.

55 farklı şehirden 1517 video performansın başvurduğu yarışmada, performanslar 4 Haziran'a kadar oylanacak ve finalistler 7 Haziran'da açıklanacak. Video performansları BANABAK mobil uygulamasından izlenebilir ve oylanabilir.